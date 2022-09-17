Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile için barış töreni düzenlendi.

Çökekyazı Köyü'nde 51 yıl önce üç kişinin ölümü ile sonuçlanan husumetin son bulması için Kaymakam Nurhalil Özçelik ve kanaat önderleri devreye girdi.

Aileler, köydeki bir bahçede düzenlenen programda bir araya getirildi.

Kaymakam Özçelik, programda yaptığı konuşmada, olayın barışla sonuçlandırılmasının önemli olduğu belirterek, "Bu üzücü olayın sürmemesi için kanaat önderlerinin desteği, devletimizin ilgi ve alakası ile hızlı bir şeklide barışla ve huzurla sonuçlandırıyoruz. Ülkemizin tamamında olduğu gibi bu coğrafyada da bizlere düşen temel görev birliğimizi ve dirliğimizi daim kılmaktır. İnşallah bu tür üzücü olaylar bir daha yaşanmaz, bu tür barışların kalıcı olmasını diliyorum." dedi.

Programa, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve vatandaşlar katıldı.

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