MHP heyeti, Tatvan'da "Adım Adım 2023" toplantısı düzenledi

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BİTLİS (AA) - MHP heyeti "Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" programı kapsamında Bitlis ve ilçelerinde toplantılar gerçekleştirdi.

Program kapsamında Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ile Iğdır Milletvekili Yaşar Karadoğan ve MYK üyelerinden oluşan MHP heyeti, Tatvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Fuar Sergi Salonu ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda milletvekilleri, ülke genelindeki çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



MHP heyeti, ülke genelinde yapılan yatırımları anlattı, Cumhur İttifakı'nın önemine değindi.

Toplantıya, MHP milletvekillerinin yanı sıra MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar ile Ömer Ekici, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, MHP Tatvan İlçe Başkanı Selahattin Ayyıldız, il ve ilçe yönetim üyeleri ile partililer katıldı.

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