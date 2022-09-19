Bitlis'te gönüllüler 40 kilometrelik parkurda pedal çevirdi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği üyesi 30 kişi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla 40 kilometre pedal çevirerek, yüzme etkinliği yaptı.



Çarşı merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri, Ahlat yolundaki Halk Plajı'na kadar pedal çevirdi, gölde yüzdü.



Derneğin genel sekreteri Maşallah Özel, gazetecilere, hafta kapsamında ilçe merkezinden Urartu Plajı'na kadar pedal çevirdiklerini söyledi.



Özel, "Ahlat ile Tatvan arasındaki mevkideyiz ve burada yüzme etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız, farkındalık oluşturmak ve insanlara bu bilinci aşılamaktır." dedi.

Etkinlikten sonra gruptakiler, ilçe merkezine kadar bisiklet sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.