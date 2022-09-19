Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki törende Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.



Öğrencilerin şiir okumasıyla sona eren törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.



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