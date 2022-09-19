Bitlis Valisi Çağatay'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, gaziliğin, milletin bağımsızlığı ile kutsal değerleri uğrunda mücadele eden ve bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan kahraman vatan evlatlarının hak ettiği müstesna bir derece olduğunu belirtti.

Devletin ve milletin gazilere verdiği önemin, onlara duyulan minnet ve şükran duygularının bir ifadesi olarak ülkede her yıl 19 Eylül'ün "Gaziler Günü" olarak kutlandığını kaydeden Çağatay, şunları kaydetti:



"Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bir vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Bin yıldır mili birlik, beraberlik, barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu yüzden şehitlik ve gazilik unvanları, tarihimiz boyunca aziz milletimiz için her zaman şereflerin en büyüğü, makamların en yücesi olarak kabul edilmeye devam edecektir. Yüce Türk milletinin şanlı tarihi, aziz milletimize gurur veren eşsiz zaferlerle doludur. Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Kore, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da vatana ve milli birliğimize kast edenlere karşı verdiği bütün mücadelelerde 'ölürsek şehit oluruz, kalırsak gazi' diyerek şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutmuştur. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak şehit ve gazilerimize vefa borcumuzdur. Bağımsızlığımızı ve çağdaş medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, yaşayan gazilerimize de sağlık ve mutluluk içinde uzun bir hayat temenni ediyorum."

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