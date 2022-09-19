Tatvan'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü" kapsamında, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Van Gölü sahilindeki iskelede yapılan etkinlikte bir araya gelen 25 gönüllü kadın ve çocuk, bisikletlerini süsledikten sonra 7 kilometre pedal çevirerek şehir turu attı.

Kadınlardan Mehtap Çiçek, yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliğin ilkinin 2013'te İzmir'de başladığını ve her yıl düzenlendiğini anımsattı.

Etkinliğin diğer illere ve dünya geneline yayıldığını belirten Çiçek, "Turumuz bu yıl yaklaşık 200 şehir ve 32 ülkede eş zamanlı olarak bağımsız gönüllü kadınlar tarafından yapılıyor. Etkinliğimiz, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor." dedi.

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