Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Orta Mahalle'de yaşayan ve evinin önünden motosikleti çalınan Erdem Uyguzer, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğüne giderek ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine, olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, motosikleti H.P isimli şüphelinin çaldığını tespit etti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yakalanarak Adilcevaz Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.P. hakkında adli işlem başlatıldı, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Uyguzer, 17 Eylül'de motosikletinin çalındığını belirterek, "Hemen polis ekiplerine haber verdim. İki gün süren takibin ardından çalınan motosikletim bugün bana teslim edildi. Emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.