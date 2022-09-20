Bitlis'te kamyonetin çarptığı iki kişiden biri öldü

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı iki kişiden biri öldü, ağır yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.



Karşıyaka Mahallesi'nde M.E. yönetimindeki 34 CJP 217 plakalı kamyonet, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Kaplan ile Mehmet Nafiz Akdağ'a çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonetin çarptığı Kaplan, olay yerine hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Akdağ ise ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.E. gözaltına alındı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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