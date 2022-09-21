Hizan'da 25 arıcıya kovan ve malzeme desteği verildi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 25 arıcıya 625 kovan, 25 güneş paneli, 25 arıcı çadırı ve 25 mini buzdolabı dağıtıldı.

Kurum bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Nurhalil Özçelik, DAP desteği ile 25 arıcıya 625 arı kovanı ve yaşam malzemeleri verdiklerini söyledi.

Bu projelerle ilçedeki arı yetiştiricilerine ciddi desteklerin sağlandığını belirten Özçelik, "Hedefimiz ilçemizi tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere ulaştırmak. Devletimiz her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olmuştur. Bundan sonra da yanında olamaya devam edecektir. Projeden yararlanan vatandaşlarımıza bol bereketli ve kazançlı yıllar dilerim." dedi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Orhan Durmaz da yapılan yatırımlarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

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