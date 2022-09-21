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Bitlis'te kurulacak iplik fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

AA

Bitlis'te kurulacak iplik fabrikasında 2 bin 500 kişi istihdam edilecek

BİTLİS (AA) - Eren Holding tarafından, üretime ve istihdama katkı sunmak amacıyla Bitlis'te inşa edilen iplik fabrikasında 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak.

Bitlis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) Üyesi Hasan Dalkıran ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Vali Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Çağatay, Demiröz, Dalkıran ve Eren, ziyaretin ardından Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ile kentte yapımı devam eden arıcılık tesisi, kolej inşaatları, organize sanayi bölgesi ile yapımı devam eden iplik fabrikasında incelemelerde bulundu.

Demiröz, gazetecilere, Eren ailesinin hem eğitim hem de tekstil yatırımlarını görmek için kente geldiklerini söyledi.

Yatırımlarla Bitlis'in çehresinin değiştiğini belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Dere Üstü Islah Projesi'nin son halini gördük. Çalışmalar iyi gidiyor. Yıl sonuna kadar genel çerçevesi ortaya çıkacak. İnsanımız da dere üstünün açılmasının ne kadar faydalı olduğunu görecek. Bitlis'te bir yatırım hamlesi var. Organize sanayi bölgemiz hızlı şekilde büyüyor, istihdam artıyor. Sigortalı sayımız son iki yıla göre yüzde 100 artmış. Bitlis'te kısa zamanda işsizlik problemi kalmayacak. Şehrimizde bir çağrı merkezi de açılacak. Kasım ayında faaliyete geçecek. Eren ailesi de burada 4 fabrika yapacak. Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizin gayretiyle her türlü çalışma yapılıyor. Biz de ülkemize ve bu şehre elimizden geldiğince destek veriyoruz, her zaman da vereceğiz."

Eren ailesi tarafından yaptırılan yeni bir okulun açıldığını, temeli atılan kolej inşaatının da devam ettiğini aktaran Demiröz, kentte eğitimde bir sıkıntının kalmadığını ve sınıfların da ortalama 25 kişi olduğunu belirtti.

Bitlis'in birkaç yıl içinde bölgede yıldızı parlayan bir il olacağını vurgulayan Demiröz, "Eğitimde, yollarda, istihdamda ve üretimde Türkiye'de söz sahibi olacak bir il haline geleceğiz. Bu yatırımlar Türkiye'nin her bölgesinde artarak devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Eren ailesine de teşekkür ediyorum. Eren ailesinin sadece Bitlis'te değil, Türkiye'nin birçok yerinde milyar dolarlık yatırımları var. Yakından izliyoruz. Bitlis'te de bu şekilde giderse belki 500 milyon dolara yaklaşan bir yatırım olacak." ifadelerini kullandı.

- "2 bin 500 kişi istihdam edilecek"

Ahmet Eren ise Bitlis'te 2004 yılında Nurullah Eren Lisesi ile işe başladıklarını ve yatırımlarının devam ettiğini dile getirdi.

Kentte eğitime yaptıkları yatırımların ardından yeni iş alanları açma projelerini de hayata geçirdiklerini kaydeden Eren, şöyle konuştu:

"Görüldüğü gibi bu büyükçe bir iplik fabrikası. İki ve üçüncü kademe ile günlük 100 ton iplik üretecek bir tesis. Örgü ve kumaş boyamanın da eklenmesiyle entegre bir tesis haline gelecek. Burası, pamuk girdikten sonra konfeksiyonculara kumaş verecek bir sanayi tesisi durumuna gelecek. Bu, Bitlis'imize duyduğumuz vefa borcunun bir gereğidir. Onu uygulamaya koyuyoruz. 2 bin 500 kişinin istihdam edileceği tesisin yatırım değeri 175 milyon doları bulacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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