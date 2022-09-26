Bitlis TSO başkanlığına aday olan Çam, projelerini açıkladı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına aday olan iş insanı Cesim Çam, projelerini açıkladı.

Kentteki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Çam, seçimi kazanmaları halinde projelerini hayata geçirmek için çalışacağını söyledi.

Bir süre önce adaylığını açıkladığını anımsatan Çam, şöyle konuştu:

"Ekibimizle seçimi kazanmamız halinde TSO'ya yeni bir bina yapacağız. İkinci organize sanayi bölgesinin kurulması için yürütülen çalışmaları hızlandıracağız. Yerel bazlı ürünlerin desteklenmesi için hibe kredileri, başarılı öğrencilerimize de burs imkanı sağlayacağız. Girişimcilik ve ihracat alanında düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapacağız. Üyelerimizin daha tecrübeli ve kaliteli iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla yurt içi gezileri düzenleyeceğiz. Çalışmalarla önce çıkan Bitlis'in tarihi dokusunun turizme kazandırılması için çalışma yapacağız."

Kendisinin ve ekibinin, bir grubun, bölgenin, partinin ve düşüncenin adayı olmadıklarını belirten Çam, "Herkese aynı mesafede olacağız. Aslında ticaret din, dil, renk, parti, bölge ve düşünce ayrımı yapmaz. Kim bunu yaparsa kaybeder." dedi.

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