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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis TSO başkanlığına aday olan Çam, projelerini açıkladı

AA

Bitlis TSO başkanlığına aday olan Çam, projelerini açıkladı

BİTLİS (AA) - Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına aday olan iş insanı Cesim Çam, projelerini açıkladı.

Kentteki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Çam, seçimi kazanmaları halinde projelerini hayata geçirmek için çalışacağını söyledi.

Bir süre önce adaylığını açıkladığını anımsatan Çam, şöyle konuştu:

"Ekibimizle seçimi kazanmamız halinde TSO'ya yeni bir bina yapacağız. İkinci organize sanayi bölgesinin kurulması için yürütülen çalışmaları hızlandıracağız. Yerel bazlı ürünlerin desteklenmesi için hibe kredileri, başarılı öğrencilerimize de burs imkanı sağlayacağız. Girişimcilik ve ihracat alanında düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapacağız. Üyelerimizin daha tecrübeli ve kaliteli iş yapabilmelerini sağlamak amacıyla yurt içi gezileri düzenleyeceğiz. Çalışmalarla önce çıkan Bitlis'in tarihi dokusunun turizme kazandırılması için çalışma yapacağız."

Kendisinin ve ekibinin, bir grubun, bölgenin, partinin ve düşüncenin adayı olmadıklarını belirten Çam, "Herkese aynı mesafede olacağız. Aslında ticaret din, dil, renk, parti, bölge ve düşünce ayrımı yapmaz. Kim bunu yaparsa kaybeder." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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