Güroymak'ta 80 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde 80 çiftçiye, yüze 75 hibeyle 20 ton buğday tohumu dağıtıldı.

İlçenin Bağlar Mahallesindeki Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait depoda düzenlenen törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş katıldı.

Kardaş, gazetecilere, 2023 yılında ekilmek üzere 80 çiftçiye 20 ton buğday tohumu dağıttıklarını belirtti.

Daha önce bölgede demonstrasyonu yapılan tohumun veriminin yüksek olduğunu belirten Kardaş, "Bölgemizde yaygınlaştırmayı planladığımız bu çeşit tohumun, hastalıklara, kuraklığa dayanıklı olduğu bilinmektedir." dedi.

Çiftçiler ise desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

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