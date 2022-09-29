Ahlat'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği

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BİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İlçenin Selçuklu Çarşısı girişindeki yaya geçidinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Fikret Dağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler ve İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar katıldı.

Ellerinde bayraklarla yaya geçidinden geçen öğrenciler, "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganı attı.

Kaymakam Dağ, öğrencilerle birlikte sürücülere broşür dağıttı.

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