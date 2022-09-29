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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup" Ulusal Tenis Turnuvası başladı

AA

"Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup" Ulusal Tenis Turnuvası başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Tatvan Nemrut Krater Gölü Cup" Ulusal Tenis Turnuvası başladı.

Tatvan Belediyesi ev sahipliğinde İşletme Mahallesi'nde yeni yapılan tenis sahasında düzenlenen turnuvaya 200 sporcu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 yıl önce Tatvan'ın hiçbir yerinde tenis, basketbol oynanabilecek bir sahanın bile olmadığını söyledi.

Bir iki halı saha ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunun bulunduğunu anlatan Geylani, şunları belirtti:

"Geçen yıl Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilimizi ziyaret etti. Çok genç bir nüfusa sahibiz ve çok hareketli, çok istekli bir genç potansiyelimiz var. Buna karşılık yeterli tesis alanımız yoktu. Sayın Bakanımız ilçemiz ziyaretinde bu genç profili ve isteği görünce sağ olsunlar bizi kırmadı. Yaklaşık 60 gün gibi kısa sürede ikisi kapalı, ikisi açık uluslararası standartlarda tenis kortları yaptı. İki sene önce oynayabileceğiniz bir tenis sahası yokken bugün turnuvaların, müsabakaların yapıldığı tenis sahası kazandırmış olduk. Gelece yıllarda uluslararası müsabakaları da bu sahamızda düzenleyeceğiz."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Tatvan'da gelecek yıllarda uluslararası turnuvaların gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çocukların uluslararası alanda başarılar elde etmesi için uğraştıklarını vurgulayan Durmuş, şunları kaydetti:

"Buralarda böylesine güzel bir tesisin olabileceğini işin doğrusu beklemiyorduk. Geldik gördük ki 200'e yakın sporcumuzun heyecanla katılacağı bir turnuva. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bunu da bir sorumluluk, bir taahhüt olarak biliyoruz ki bundan sonra Tatvan'da uluslararası turnuva da yapacağız."

Programa Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Turnuva 2 Ekim'de sona erecek.

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