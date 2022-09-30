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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahlat Gençlik Merkezi özel öğrenciler için etkinlik düzenledi

AA

Ahlat Gençlik Merkezi özel öğrenciler için etkinlik düzenledi

BİTLİS (AA) - Ahlat Gençlik Merkezi tarafından Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda gerçekleşen etkinlikte, merkez gönüllüleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Gönüllüler, daha sonra okul bahçesine kurulan stantlarda öğrencilerle yönelik çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Merkez Müdürü Yavuz Gülmez, gazetecilere, "merkezim her yerde" faaliyetleri kapsamında özel öğrenciler için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Gülmez, şunları kaydetti:

"Burada çeşitli sportif faaliyetler ve zeka oyunlarıyla çocuklar eğlenceli anlar yaşıyor. Çocuklarımıza program sonunda hediyeler veriyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Ahlat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Elbir'e, Bitlis ve Ahlat gençlik merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın unutulmaz bir gün yaşadığına eminim. Bu tür faaliyetlerimiz aratarak devam edecek."

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