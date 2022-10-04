Tatvan'da "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Tatvan İlçe ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla konferans düzenlendi.

İlçe Müftülüğünce Tatvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, Kur'an-Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Tatvan Müftüsü Zahit Demirel, programın amacının çok önemli olduğunu belirtti.

Hz. Peygamberin ahlakının, çocuklara olan sevgisi, yaklaşım ve nezaketinin örnek alınması gerektiğini anlatan Demirel, "Aileler çocuklarını iyi terbiye etmesi gerekiyor." dedi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Musa Turşak ise Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

İyiliklerin yeryüzünde egemen olabilmesi için peygamberin hayatındaki tebliğ ve davet metoduna bakmak ve kuşanmak gerektiğini anlatan Turşak, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimizin tebliğ ve davetinde O'nu muvaffak kılan en önemli hususların başında şüphesiz sağlam imana, bilgiye sahip olması ve ilme değer vermesi gelir. Ne mutlu ki peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimiz gözümüzün mutluluğu, yarınlarımız olan çocuklarımızın nasıl yetiştirilmesi ve onlara bir emanet olarak nasıl bakılması gerektiğini bizlere örnek olarak göstermiştir. Çocuklarımıza İslam terbiyesi vermeliyiz. Çocuklarımıza sevgi ve merhametle yaklaşmalıyız."

Programa, Kaymakam Remzi Demir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum amirleri, din görevlileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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