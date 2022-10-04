Tatvan'da sokak sağlıklaştırma çalışması başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında Yeni Çarşı Caddesi'nde sokak sağlıklaştırma çalışması başladı.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, caddedeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında caddedeki görüntü kirliliğinin ortadan kalkacağını, daha modern ve estetik bir görünüme kavuşarak daha cazip hale geleceğini ifade etti.



Geylani, şöyle konuştu:

"Yeni Çarşı Caddesi, köklü bir değişikliğe uğradı. Bu çalışmalarla Tatvan'ın güzelliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Tatvan'ın ileriye dönük gelişmesi için yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kentimizi daha da güzelleştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni çarşının çehresini değiştirecek projemize başlamış bulunuyoruz. Sokak sağlıklaştırma projemiz ile çirkin görüntüye sebep olan direkleri kaldırarak kabloları yer altına taşıyoruz. Trafiğe kapatacağımız sokakta, yürüyüş yolu, oturma alanları, peyzaj çalışmalarımız olacak. Onun dışında iş yerlerinin dış cephe boyaları, tabela ve kepenk sistemleri standart hale gelecek."

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