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Tatvan'daki anaokulu öğrencileri hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

AA

Tatvan'daki anaokulu öğrencileri hayvan rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Faki Teyran Anaokulu öğrencileri, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Tatvan Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile rehabilitasyon merkezine giden öğrenciler, burada kedi ve köpekleri sevdi.

Merkez ve hayvanlar hakkında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Geylani, ilçe merkezindeki sahipsiz tüm sokak hayvanlarının bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Belirlenen program çerçevesinde sokak hayvanlarına aralıksız yiyecek dağıtıldığını, yaralı ve hasta hayvanların ise tedavi edildiğini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Çevre il ve ilçelerden de yaralı ve hasta hayvanlar getirilerek burada tedavi ediliyor. Hayvanların bakımını yapan ekiplerimiz, sokaklardaki köpek ve kediler için her gün belirli saatlerde yiyecek ve mama dağıtıyor. Sahipsiz hayvanların aşılama ve tedavilerini takip eden ekiplerimiz, günlük sağlık taraması da yapıyor. Hayvanları korumak, sahiplenmek ve bakımlarını yapmak insanların görevidir. Onlar da sevgi ve ilgiye muhtaç. Sağ olsun ilçemizdeki hayvanseverler çok duyarlı, herkes imkanları doğrultusunda onları sahipleniyor, ilgileniyor ve yiyecek veriyor. Bu nedenle sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar gayet sağlıklı. Bu önemli günde burayı ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

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