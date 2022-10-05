Ahlat'ta "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Halk Eğitimi Merkezi Ertuğrul Gazi konferans salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık, Hz. Muhammed'i anlamak ve onun mesajlarını insanlıkla buluşturmak amacıyla kutlanan haftanın bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla idrak edildiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in Müslümanlar için en güzel örnek olduğunu belirten Uyanık, "Peygamber efendimizi çok iyi anlamamız, din görevlilerimizin öncülüğünde neler yapmamız gerektiğini çok iyi kavramamız gerekiyor. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle Peygamberimizi daha iyi tanıtmak ve sevgisini canlı tutmayı amaçlıyoruz." dedi.

Programa, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkan Vekili Yavuz Yazıcı, Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Muhammed Zahid Kuldaş, kurum amirleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

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