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Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği gerçekleştirildi

AA

Bitlis Eren Üniversitesi kampüsünde "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği gerçekleştirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile kampüste Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi.

Kampüsteki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden başlayan yürüyüş, rektörlük binası önünde tamamlandı.

Yürüyüşe katılan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Sağlık Müdürlüğü ile yürüyüş etkinliği düzenlediklerini bildirdi.

Etkinliğe yoğun katılımın olduğunu belirten Elmastaş, "Bu tür etkinlikler farkındalık oluşturuyor. Sağlığımız için yürüyüş, spor ve hareket etmek önemli. Her gün düzenli yürüyüş yaparak kendimizi sağlıklı hissediyoruz. Yürüyüş ve spor yapmayı herkese tavsiye ediyorum. Farkındalık etkinliğimize katılanlara teşekkür ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray ise her gün 10 bin adım atmayı tavsiye ettiklerini söyledi.

Kronik, obezite ve birçok hastalığın önlenmesinde yürüyüşün önem arz ettiğini bildiren Demiray, "Sağ olsun üniversitedeki idareciler, öğretim görevlileri, sağlık ekiplerimiz ve çok sayıda öğrenci etkinliğimize katıldı. Yürüyüşümüzü tamamladık." diye konuştu.

Yürüyüşe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Bitlis UMKE ekibi, BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve sağlık görevlileri katıldı.

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