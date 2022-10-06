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Uluslararası "Altın Kalite Ödülü" Bitlis balına ilgiyi artırdı

AA

Uluslararası "Altın Kalite Ödülü" Bitlis balına ilgiyi artırdı

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'in verimli yaylalarında üretilen Bitlis balının, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Uluslararası Bal Ödülleri Yarışması'nda "Altın Kalite Ödülü"nü alması, siparişlerin de artmasını sağladı.

Londra'da 134 ülkeden 530 bal çeşidinin sunulmasıyla gerçekleştirilen ve 1 Şubat-30 Mayıs tarihleri arasında başvuruları kabul edilen yarışmaya Bitlis'ten gönderilen bal, "kalite" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Ödülün alınmasının ardından daha fazla rağbet gören Bitlis balına yurt içi ve yurt dışından talepler arttı.

Kentin zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında büyük emek vererek prolin değeri yüksek bal üreten arıcılar, aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Ürettiği balla ödül alan arıcı Güven Güngördü, AA muhabirine, mart ayında Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde Londra'daki yarışmaya bal gönderdiklerini söyledi.

Balın ödül almasının kente çok olumlu yansıdığını belirten Güngördü, şöyle konuştu:

"Ödül haberi sosyal ve ulusal medyada yayınlandıktan sonra insanlar güvenip bizden çok fazla bal talep etti ve talepler devam ediyor. Bunun semeresini aldık. Bitlis balını, firmamızı ve üretimimizi dünyaya tanıtıyoruz. Yurt dışından arayanlar da balın kalitesini soruyor. Balımızın kalitesini anlattıktan sonra ürün gönderiyoruz. İlimizin ve ülkemizin her tarafından insanlar bize internet sitemizden veya telefonla ulaşıyor. Bitlis balını araştıranlar, balın kalitesini, prolin miktarını ve üretildiği bölgeyi soruyor."

- "Yurt dışından da çok talep var"

Ödülün pazara da çok olumlu yansıdığını anlatan Güngördü, "Günlük 50 kavanoz bal satıyorsak, bu 150-200 kavanoza, yine 50-100 kilogram bal satıyorsak, bu rakam 200-250 kilograma çıktı. İnsanların Bitlis balına, ürünümüze müthiş bir talebi var. Çok ödül almıştık ancak en prestijli ödülümüz bu oldu. Hak ettiğimize de inanıyorum. Böyle olunca da talep ve pazar payımız oluşmaya başladı. Pazara direkt girmeye başladık ve ürünümüzün marka değeri ortaya çıktı." diye konuştu.

Güngördü, bitki çeşitliliğine sahip Bitlis yöresinin doğal bir bal ormanı olduğunu, 2500 rakımlı bölgelerde bal ürettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Burada geven, kekik, doğal nane, sütleğen otu ve dikenimiz var. Bitki örtüsünün kalitesi, rakım farkı ve havanın durumu birleşerek güzel ürün ortaya çıkıyor. 3 kardeşimle 45 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bundan sonra da kalitemizden ödün vermeden üretimimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yurt içi ve yurt dışından dönüşler oldu. Yurt dışından da çok talep var. 1500 fenni ve 500 civarında kara kovanımız bulunuyor. Yılda 35-40 ton ürün satıyoruz."

Bitlis Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Medeni Avcil ise ödül haberinin yapılmasının olumlu etki yarattığını ve ülkenin her tarafından taleplerin geldiğini aktardı.

Avcil, gerek tüketicilerin gerekse bal toptancılarının kendilerini aradığına işaret ederek, "Bitlis balına daha fazla talep var. Daha da artacağına inanıyoruz. Önümüzde Paris Bal Yarışması var. Bitlis balının üstün kalitede olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz. Bitlis balı parametre bakımından emsallerinden birçok üstün özelliklere sahip. Yarışmalarda tanıtım yapıp balımızı markalaştırarak, ticarileştirmek ve ilimize daha fazla katma değer sağlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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