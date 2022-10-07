AK Parti Bitlis Milletvekili Taşar'dan Mevlit Kandili mesajı

BİTLİS (AA) - AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında insanlığı karanlıktan kurtarmak ve ebedi saadete erdirmek için alemlere nur olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Taşar, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i sevmek ve onu örnek almak demek, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmak, davranışlarımızı Peygamberimizin örnek ahlakına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek demektir. Peygamberimizin örnek hayat çizgisi, söz ve davranışlarının temsil ettiği değerler bütünü, bizler için her zaman yaşanabilir ve uygulanabilir özelliktedir. Yüce Rabbimizin peygamberleri, meleklerden değil de içimizden seçmesi, bir beşer olarak göndermesi, peygamberlerin davetinin insanlar için anlaşılabilir, yaşanabilir ve yapılabilir olduğunu göstermek içindir."

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