Ahlat'ta "Dervişoğlu Kavalcı Recep" konulu konferans düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde hayata geçen "Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz" projesi kapsamında Ahlatlı Ozan Dervişoğlu Kavalcı Recep konulu eğitim konferansı düzenlendi.

Ahlat Kadınını Bilinçlendirme Geliştirme Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHKAD) tarafından hazırlanan, "Halk Kültürümüzü Geleceğe Taşıyoruz" projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor ve Ahlat Kaymakamlığı tarafından destekleniyor.



Proje kapsamında Ahlat Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Eğitimci-Yazar Güven Ayber tarafından Dervişoğlu Kavalcı Recep'in hayatını konu alan sunum yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Esra Kürüm ise katılımcılara "Dervişoğlu Kavalcı Recep'in Ozanlık Geleneği ve Şiir Anlayışı" adlı eğitim konferansı verdi.



Dernek Başkanı Semra Çeker, Ahlatlı ozanlardan Dervişoğlu Recep'in hayatını genç kuşaklara aktarmak adına eğitim konferansını düzenlediklerini aktardı.

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