Bitlis'te çiftçi, girişimci ve ziraat mühendislerine dron eğitimi verildi

BİTLİS (AA) - Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Genç Tarım Girişimcileri ile Tarım Teknolojilerinin Etkin Kullanımı" projesi kapsamında kamu ve özelde sektörde çalışan ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve girişimcilere dron eğitimi verildi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) finanse edilen proje kapsamında, Ostim Teknik Üniversitesi ve Anadolu Kalkınma Derneği iş birliğiyle tarımda dijitalleşmenin yaygınlaştırılması amacıyla dron eğitimi programı düzenlendi.

Teorik eğitimlerin ardından tarım arazisine götürülen ziraat mühendisleri ile genç çiftçi ve girişimciler, burada uygulama yaparak dron kullandı.

Uzmanlık alanı dijital tarım olan Çukurova Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Muharrem Say, gazetecilere, Anadolu Kalkınma Derneğinin eğitici kadrosuyla 2 gündür eğitim verdiklerini söyledi.

Bu güzel iş birliğinin Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıklarının ortak çalışması sonucu oluştuğunu aktaran Say, şöyle konuştu:

"Teorik eğitimler tamamlandı. Yani sahaya çıkmadan önce dijital tarımın çok pratik uygulamalarından olan dron uçurmanın temel mantığı ve felsefesinin üreticilerimize nasıl yansıyacağı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın stratejik değerlendirmelerinde dron ile çekilen görüntülerin nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Bugün tarla uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Şu an dronumuz havada. Gerekli planlama yapıldı. Özellikle genç girişimciler ile önder çiftçilerden oluşan ve ziraat mühendislerimizin de katıldığı gruba uygulamalı uçuş eğitimi veriliyor. Şu anda dronun uçtuğu alanda anız, çıplak toprak ve domates bitkisi yer alıyor. Bu durumun nasıl algılandığını uçuş sona erdikten sonra bilgisayar ve uygun yazılımlarla hocalarımız eğitim verdiğimiz arkadaşlara gösterecek."

Bu uygulamanın ülkede hızla yayıldığını bildiren Say, "Genç girişimcilerimiz, milli yazılım ve donanım, üretimlerimizle Türk tarımının orta ve uzun vadede çok iyi bir noktaya gelmesi kesin gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ise ecdat yadigarı bu kutsal toprakları teknolojiyle buluşturmanın ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Koronavirüs süreci ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gıdanın önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Keskin, "Gıda üretimi ve arzında yaşanan sorunlar büyük sıkıntılara sebep olmaktadır. Bir de tarım ile teknoloji birleştirilmediğinde üretim geriden başlıyor. Teknoloji, verim ve maliyetler açısından önemli bir unsur. Ahlat'ta ileride ilaçlamada, gübrelemede ve hastalık tespitinde kullanacağımız dronun eğitimini gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki bu uygulama tüm Türkiye'de yaygınlaşırsa tarımda güçlü ülkelerden biri olacağız." diye konuştu.

Anadolu Kalkınma Derneği Başkanı Osman Selami Budak, hassas tarım ve görüntü işleme eğitiminin saha kısmını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eğitime katılanlara sahada dronun tarım amacıyla nasıl uçurulduğunu ve görüntülerin nasıl alındığını gösterdiklerini belirten Budak, "Önce İHA-1 dron sertifikası alanlar uçuştan elde edilen görüntüleri birleştirerek eğitimlerden edindikleri bilgilerden yararlanacak. Böylece gelecekte Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün personeli tarım amaçlı görüntüleme için yeterli bilgiye ulaşmış olacak. Bitlis özelince aslında Ahlat için çok önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ahlat, Türkiye için çok önemli bir yer. Ahlat'a önceliğin verilmesi bizim için de gurur vericidir." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan ziraat mühendisi Özlem Aksoy Kaymaz da teknoloji eğitimleri kapsamında dron eğitimi aldıklarını kaydederek, "Bu eğitimin bize çok faydasının olacağını düşünüyorum. Bugün dron uçurduk. Hep beraber gözlemledik. Aldığımız eğitimle bu işi biraz daha ileriye götürmeyi düşünüyoruz." dedi.

DAKA Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat, Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğünün Teknik Destek Programı'na sunduğu proje kapsamında İHA-1 eğitimini başlattıklarını söyledi.





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