Bitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye tarafından düzenlenen "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" havai fişek gösterisiyle sona erdi.
Belediye Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Türk halk müziği sanatçısı Şafak İyidoğan sahne aldı.
Daha sonra aşıklardan Ahmet Poyrazoğlu ve Rahim Sağlam atışması etkinliği renklendirdi.
Tarihi Urartu Kalesi'ndeki havai fişek gösterisiyle sona eren etkinliğe, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve vatandaşlar katıldı.