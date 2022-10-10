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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'in tarihi silüeti "Dereüstü Islah Projesi" ile ortaya çıkarılıyor

AA

Bitlis'in tarihi silüeti "Dereüstü Islah Projesi" ile ortaya çıkarılıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Kervanların geçiş güzergahında olması nedeniyle birçok kervansaray, köprü, han ve hamamın inşa edildiği Bitlis'in, eski tarihi silüetini kazanması için başlatılan "Dereüstü Islah Projesi" devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bitlis'in tarihi dokusunun ortaya çıkarılması ve yıpranan tarihi yapıların turizme kazandırılması amacıyla "Dereüstü Islah Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda, yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan kentte, ilk etapta Bitlis Deresi'nin üzerine ve çevresine inşa edilen ruhsatsız yapılar yıktırıldı.

Bu çalışmayla yıllardır saklı kalan tarihi 10 köprü ile Behiye Cami, Paşa Hamamı ve Hazo Hanı gibi eski yapılar, çevrelerindeki yapılardan arındırılarak daha görünür hale getirildi.

Birçok etapta çalışmanın yürütüldüğü kentte, bir yandan Bitlis Deresi ıslah edilirken bir taraftan da tarihi köprü ve diğer yapıların restorasyonuna başlandı.

Zemini beton, etrafı ise taş duvarlarla örülen derenin kenarına çocuk oyun parkları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanlarının bulunduğu millet bahçesi inşa ediliyor.

​​​​​​​Projenin tamamlanmasıyla tarihi yapıların bir bütün olarak kentin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, geçen yıl ağustos ayında Bitlis Deresi'ndeki ıslah faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda dere üzerindeki imara aykırı yapıların kaldırıldığını, ardından da projeyi uygulamaya başladıklarını anlatan Çağatay, dere içini hem tabi yapıya hem de tarihi dokuya uygun şekilde restore edeceklerini vurguladı.

Dere kenarında millet bahçesi inşa ederek vatandaşları muhteşem bir alana kavuşturacaklarını belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"İmara aykırı binalar ortadan kalkınca o bölgede çok sayıda tarihi yapı ve 1500'lü yıllardan kalma 10 tarihi köprümüz ortaya çıktı. Bu köprüleri, tarihi hamamları ve hanları restorasyona aldık. Bu yıl köprülerin restorasyonunu, dere üstündeki ıslah ve millet bahçesi projelerimizi bitireceğiz. Bitlis, 6 bin yıllık bir şehir. 2 bin 500 yıllık bir kaleye, kervansaraylara, hanlara, medreselere ve onlarca tarihi esere sahibiz. Dereüstü Islah Projesi onları çok ferah şekilde görmemizi sağladı. Bunları restore ediyoruz. Sokak sağlıklaştırma faaliyetleriyle mevcut modern binaları da tarihi yapıya uygun hale getiriyoruz. Bitlis'i bir tarih şehri haline getirmeye gayret ediyoruz."

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