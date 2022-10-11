Adilcevaz'da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait camiler ışıklandırıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Selçuklu döneminde inşa edilen Ulu Cami ile Osmanlı dönemine ait Zal Paşa Cami ışıklandırıldı.

Adilcevaz Kaymakamlığı ve ilçe belediyesinin çalışmaları sonucu ışıklandırılan tarihi iki cami, Van Gölü kıyısında güzel manzara oluşturdu.

Kaymakam İsmail Demir, yaptığı açıklamada, bu yıl Selçuklu ve Osmanlı'ya hizmet eden Adilcevaz Kalesi'ni ışıklandırarak ilçe turizmine katkı sağladıklarını anımsattı.

Belediye ile ecdat mirası Ulu ve Zal Paşa camilerinin de ışıklandırmasını tamamladıklarını belirten Demir, "Akşam saatlerinde ilçemizden geçen araçlar muhteşem bir manzara eşliğinde seyahat ediyor. Bu eserleri koruyup kollamak bizim en büyük görevimiz. Emeği geçen Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekibine ve herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise sahil yolunda aydınlatması tamamlanan camilerin güzel bir görüntüye kavuştuğunu belirtti.

Gürsoy, "İki camimiz de ibadete açık. Akşamları ilçemizden geçen yolcular burada durarak hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de dinlenme fırsatı buluyor. Kaymakamımıza ve VEDAŞ ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

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