Ahlat Belediyesinin asfalt çalışmaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından Selçuklu Çarşısı bölgesinde başlatılan asfalt çalışmaları sürüyor.

Çalışma yapılan bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 4 gün sürecek çalışmanın ardından yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Önceki yıl çarşı merkezinde başlattıkları sıcak asfalt çalışmasını tamamladıklarını belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Bu yıl da her iki merkezimizin ortasında kalan yaklaşık 2,5 kilometrelik bölümde sıcak asfalt çalışması yapılıyor. Ekibimizle bu çalışmayı organize ettik. Allah nasip ederse çok harika bir çalışmayı şehrimize kazandırmış olacağız. Burada üst yapının yanı sıra alt yapıyı da beraberinde yapıyoruz. Su, kanalizasyon, doğalgaz, telekom, içme suyu gibi hatlarımız üzerinde de çalışmalarımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ahlat yoğun misafir ağırlıyor. Bu yıl sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın davetleriyle Selçuklu Meydan Mezarlığına misafir sayısı 250 bin civarını buldu. Bu rakamın daha da artacağını görüyoruz."



Yoğun misafir olan bir yerde de hem vatandaşların ve esnafın hem de misafirlerin hayatını rahatlatacak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Çoban, "Şehrimizi seviyoruz. Bu sevdayla da işimize devam ediyoruz. Ahlat en güzel hizmetlere layık. Biz de layık olmaya gayret ediyoruz." dedi.



Çoban daha sonra çalışanlara tatlı ikram etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.