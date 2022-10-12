Bitlis'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Çağatay, kentte kış şartlarının zorlu geçtiğini belirtti.

Bu nedenle çalışma ve projelerin zor şartlarda devam ettiğini kaydeden Çağatay, ilgili kurumlardan kış öncesinde çalışmalarını tamamlamalarını istedi.

Bölge ve il müdürlerinin yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında sunum yaptığı toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kaymakamlar, bölge müdürleri, kurum amirleri, ilçe ve belde belediye başkanları, katıldı.







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