Bitlis'te doktor Karakaya ve hemşire Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis Sağlık Müdürlüğü, 6 Temmuz'da Konya Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzman Dr. Ekrem Karakaya ile 3 Temmuz'da Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybeden Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde görevli hemşire Özgür Alioğlu anısına futbol turnuvası düzenledi.

Kentteki 300 sağlık çalışanının katıldığı turnuvanın final karşılaşması İl Özel İdaresi Futbol Sahası'nda Uzman Doktor Takımı ile Güvenlikçiler Takımı arasında oynandı.



Sağlık çalışanları, doktor Karakaya ile hemşire Alioğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı tişörtleri giyerek takımları destekledi.



Uzman Doktorlar Takımı rakibini 10-8 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.



İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, yaptığı açıklamada, turnuvaya 300 personelin katıldığını söyledi.

Demiray, "Turnuvada tüm takımlardan 8'i elemeleri geçti. Bugün de final maçını yapıyoruz. Katılım sağlayan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Vefat eden sağlık çalışanlarımızın ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum." dedi.



Maçı, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kurum amirleri ve sağlık çalışanları izledi.

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