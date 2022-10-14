Ahlat'ta fasulye hasadına başlandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde 45 bin dekarda ekilen fasulyenin hasadına başlandı.

Saka köyünde fasulye hasadına katılarak çiftçilerle sohbet eden Kaymakam Fikret Dağ, gazetecilere, kuru fasulye üretiminde iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Ülkenin kuru fasulye ihtiyacının önemli kısmının Ahlat'tan karşılandığını belirten Dağ, "Şu an fasulye hasadı yapılıyor. Tüm çiftçi kardeşlerimize bereketli bir sezon diliyoruz. Fasulye üretiminde Ahlat yıllık ortalama 15 bin ton üretim yapıyor. İlçe olarak Türkiye'nin yaklaşık yüzde 8'lik, il olarak da yüzde 11 ile 12'lik kuru fasulye ihtiyacını karşılamaktayız. Ayrıca tohumluk fasulye üretiminde ise Bitlis olarak Türkiye'nin yüzde 72'lik ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin de "Bugün çiftçi kardeşimizin harman ve hasat çalışmalarına misafir olduk. Tüm ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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