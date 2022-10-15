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Bitlis-Diyarbakır yolu 900 metrelik viyadükle daha güvenli hale geliyor

AA

Bitlis-Diyarbakır yolu 900 metrelik viyadükle daha güvenli hale geliyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Karayolları Genel Müdürlüğünce Bitlis-Diyarbakır kara yolunda güvenli trafiğin sağlanması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük tamamlanma aşamasına geldi.

Türkiye'nin en çok kar alan illerinden Bitlis'te, yoğun kar, heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan yolun daha güvenli hale getirilmesi için 3 yıl önce yapımına başlanan Bitlis Çayı Viyadüğü'nde son çalışmalar yapılıyor.

Kente 33 kilometre uzaklıktaki yüksek rakımlı dağ silsilesinin ve çok sayıda virajın bulunduğu Bitlis Deresi mevkisine yapılan 900 metre uzunluğundaki viyadükte 2 bin 100 metre bağlantı yolu bulunuyor.

Ayak yüksekliği 54 ve ayaklar arasındaki açıklığı 90 metre olan 800 bin ton ağırlığındaki viyadük, yapım teknikleri bakımından dünyadaki nadir yapılar arasında gösteriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla son kaynak çalışması tamamlanarak kasım ayında hizmete alınması planlanan viyadükle vatandaşlara heyelan tehlikesinden uzak, standardı yüksek yolda seyahat imkanı sunulması hedefleniyor.

- "Dünyada nadir görülen köprülerden biri Bitlis'imize kazandırılmış olacak"

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, Karayolları Genel Müdürlüğünce Bitlis-Diyarbakır kara yolunun Bitlis Deresi mevkisine yapılan çok güzel bir çalışmanın sonuna geldiklerini söyledi.

Bağlantı yollarıyla 3 kilometreyi bulan ve çelik yapısıyla 800 bin ton ağırlığa sahip Bitlis Çayı Viyadüğü'nün 900 metre uzunluğunda olduğunu anlatan Çağatay, şunları kaydetti:

"Viyadüğün tamamlanmasıyla vatandaşlarımız, sürücülerin korkulu rüyası olarak adlandırılan bölgeden huzur içinde, heyelan riski olmadan çok kaliteli bir yolda seyahat edebilecekler. Yüksekliği 54 metreyi bulan bu viyadükte yapılacak aydınlatma çalışmasıyla vatandaşlarımız heyelan riskine karşı korunmuş oluyor. 18 Ekim'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla son kaynak çalışması yapılacak. Teknik açıdan dünyada nadir görülen köprülerden biri Bitlis'imize kazandırılmış olacak. Bölgemize çok yakışır bir hizmet oldu."

İnşaat mühendisi ve yüklenici firma yetkilisi Arafat Özaydın da çelik döşemeyle yapılan Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, 12 ayaktan oluştuğunu aktardı.

Çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Özaydın, "Bölgenin en büyük viyadüğü. Gelecek ay trafiğe açmayı planladığımız viyadük, bölge için de önemli bir arter. Doğu ve Güneydoğu'yu birbirine bağlayan tarihi İpekyolu'nda bulunuyor. Burada 120, Ankara'daki 4 imalat fabrikamızda ise 200 kişi çalışıyor. Ankara'dan getirdiğimiz imalatların montajını yapıyoruz. Teknik yönden de güçlü bir kadroya sahibiz." dedi.

Bitlis Çayı Viyadüğü'nün, Kömürhan'da asma yöntemiyle yapılan köprüyle çelik yönünden benzerlik taşıdığını anlatan Özaydın, "Türkiye'de çelik köprüler yapılmaya başlandı. Yapım zorluğu bakımından ilk sıralarda. Çok zor bir projeydi. Hayırlısıyla bu yıl tamamlayacağız. Bölgede heyelandan dolayı mevcut yol trafik güvenliği açısından çok riskliydi. Bu yolu genişletmek ya da tekrar bir yol yapmak riskli olurdu. Bu viyadüğün bitmesiyle heyelan riski de ortadan kalkacak, trafik güvenliği de sağlanacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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