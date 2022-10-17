Bitlisli şehit asker kabri başında anıldı

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BİTLİS (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Öztürk'ün şehitlikteki kabri başında düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaymakam Fikret Dağ, törene katılan şehit aileleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.



İlçe Müftüsü Mehmet Fudeyil Uyanık'ın dua etmesiyle sona eren programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, kurum amirleri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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