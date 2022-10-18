Hizan'da öğrencilere trafik eğitim semineri verildi

1 PKK'lı terörist daha teslim oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİTLİS (AA) - Hizan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Hizan Kaymakamlığı koordinasyonunda İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen seminerde öğrenciler, genel trafik kuralları, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, servislerde öğrencilerin hareket tarzı konularında bilgilendirildi.

Hizan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirmek amacıyla eğitim öğretim boyunca seminer düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.