Hizan'da "Muhtarlar Günü” dolayısıyla tören düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Gayda Köyü Muhtarı Mehmet Karaduman Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Makamında muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Nurhalil Özçelik, kamu yönetim zincirinin ilk halkasını muhtarların oluşturduğunu söyledi.

Muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır. Muhtarlarımızın ileteceği sıkıntı ve sorunları, kamu hizmetlerine ilişkin istek ve arzuları dinlemek amacıyla belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Buradaki amacımız, mahalle ve köylerdeki sorun ve sıkıntıları birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır." şeklinde konuştu.

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