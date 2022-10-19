Hizan'da istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı

BİTLİS (AA) - Hizan'da Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığında istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Özçelik, kamu kurumları arasındaki iletişim ve koordinasyonun önemine değindi.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen işlerin daha hızlı ve çözüm odaklı bir şekilde yürütülmesinin sağlanmasını amaçladıklarını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"Kamu görevlisi olarak vatandaşlarımıza hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu nedenle tüm kurumlarımızda vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içinde olmamız gerekiyor. Kurum müdürlerimizden ve personelimizden vatandaşlarımıza karşı güler yüzlü bir yaklaşım içinde olmalarını, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vatandaş başvurularını hızlı bir şekilde sonuçlandırmalarını bekliyorum. Gayemiz vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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