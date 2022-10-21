Bitlis'te FETÖ/PDY operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 18 Ekim'de başlatılan "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda kentte gözaltına alınan şüpheli A.H.Ö, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet olmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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