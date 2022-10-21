Ahlat elmasında hasat dönemi

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BİTLİS (AA) - Zengin tarım arazileri ve verimli topraklarıyla birçok mahsulün yetiştiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde elma hasadı başladı.

Yöreye has tadı ve kalitesiyle bilinen Ahlat elmaları, birçok ile gönderiliyor.



Elma hasadına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçede meyveciliğin her geçen gün geliştiğini söyledi.

Keskin, "Zengin ürün çeşitliliğiyle bereketli Ahlat topraklarında yetiştirilen ürünlerden birinin daha hasadını yapıyoruz. Ahlat meyvecilikte de son zamanlarda ön plana çıkan ve yetiştirdiği ürünleri aracılar vasıtasıyla komşu ülkelere ihraç eden bir konuma geldi. Ahlat öteden beri meyveciliğin Doğu Anadolu'daki merkezlerinden biri." dedi.

Elma üreticisi Saki Gültepe de yaklaşık 15 yıldır meyvecilik yaptığını belirterek, "70 dekar elma bahçemiz var. Ürünlerimizi civar illerden gelen komisyonculara veriyoruz. Meyveciliğin bu bölgede yaygınlaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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