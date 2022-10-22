Bitlis'te 70 bedensel engelliye akülü araç dağıtıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te "Akülü Engelli Araba Yardımı Projesi" kapsamında 70 bedensel engelliye akülü araç dağıtıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı ve Adil Paylaşım Derneğince yürütülen ve desteklenen proje kapsamında temin edilen akülü araçlar, engellilere ulaştırıldı.

Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, Bitlis Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dağıtım törenine katılan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Temin edilen akülü araçların büyük bir emeğin eseri olduğunu belirten Ergezen, "Aslında 30-40 aracı hedeflerken Allah'ın rahmet ve bereketi ile bu sayıyı 70'e çıkardık. Kültürümüz gereği 'Sadece bizde değil, komşularımızda da olsun.' diyerek Van ve Muş'a onar araç göndereceğiz. İnsanlar yardım toplayarak, büyük fedakarlıklarla kimisi araç, kimisi nakliye hibe etti, kimisi eşlik etti, kimisi de buraya kadar geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun, Türkiye'nin en büyük federasyonu olduğunu dile getiren Ergezen, federasyona bağlı 21 alt branşın bulunduğunu kaydetti.

Ergezen, Türkiye nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan engellilerden yaklaşık 4,5 milyonunun bedensel engelli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Federasyon olarak engelli kardeşlerimizi adeta tünelden önceki son çıkış olarak sporla buluşturalım, sporla hayata tutunsunlar, pozitif olsunlar. Bedensel engellileri andığımızda diyoruz ki 4,5 milyon insan var ama spora katıldığında ve bir güzel derece aldığında artık onu ismiyle anıyoruz. Ampute Milli Takım futbolcuları gibi. Bildiğiniz üzere yakın zamanda dünya şampiyonu olduk. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bir spor branşında ilk defa takım olarak dünya şampiyonluğunu Allah bize nasip etti."

- "Eğer size bir faydamız dokunduysa ne mutlu bize"

UID Hollanda Teşkilatlanma Başkanı Hakan Geçol da Türklerin ve kardeş toplulukların ilişkilerini küresel çapta güçlendirerek ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan daha yakın ilişkileri kendisine şiar edinen bir teşkilat olduklarını söyledi.



Geçol, şunları ifade etti:

"32 ülkede yüzlerce şubesi olan UID, Müslüman ve kardeş ülkelerimizle bağlarımızı güçlendirmeyi kendisine görev edinmiştir. Tabii bunları yaparken anavatanımız olan güzel ülkemizle bağlarımızı hiç koparmamıştır. Hatta gün geçtikçe daha da güçlendirmiştir. Gerek yaşadığımız ülkede gerekse Türkiye'ye hep katkı sağlamıştır. Eğer size bir faydamız dokunduysa ne mutlu bize."

Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Vakfı adına konuşan Ayhan Arslantaş da vakfın, 1993'te Bosna Hersek Savaşı'nın patlak verdiği yıllarda gençlerin önderliğinde Amsterdam merkezli kurulduğunu belirtti.

Arslantaş, "Vakıf, bugüne kadar 1200 gönüllüsü ile geçen yıl 250 milyon liralık yardım bütçesiyle 38 ülkede dünyanın en ücra köşelerine, Somali ve Arakan kamplarına, Filistin ve Gazze'de, Nijer'in, Etiyopya'nın ya da Habeşistan'ın en ücra köşelerine ama aynı anda da Türkiye'mizi de unutmayarak kendi ülkemize yardım getiren bir yardım teşkilatı olarak büyümüş ve kurumsallaşmış şekilde yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

Bedensel engelli Şükrullah Gültekin de akülü araca kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, buna vesile olanlara teşekkür etti.

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