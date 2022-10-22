Bitlis'te yaban hayvanlarına yem verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaban hayvanları için Nemrut Kalderası ve Nemrut Krater Gölü çevresine yem bırakıldı.

Tatvan Belediyesi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan hayvanlar için Nemrut Kalderası ve Nemrut Krater Gölü çevresine yaklaşık bir ton yiyecek ve yem konuldu.

Tatvan Belediyesinde görevli veteriner hekim Sefer Durmuş, çalışmaların belirli aralıklarla farklı bölgelerde devam ettiğini söyledi.

Dünyanın ikinci en büyük krater gölü çevresinde yaban hayvanlarını besleme çalışması yürüttüklerini kaydeden Durmuş, aynı zamanda düzenli aralıklarla ilçe merkezindeki sahipsiz hayvanlar için belirlenen alanlara mama bıraktıklarını aktardı.

AKUT Bitlis Temsilcisi Fevzi Epözdemir ise "Gönüllülerimiz ve Tatvan Belediyesi bünyesindeki arkadaşlarımızla yaban hayvanları için burada doğaya yem bırakıyoruz. Nemrut Krater Gölü çevresinde belirlediğimiz noktalara bir ton civarında yem bıraktık. Burası Türkiye'nin en çok kar alan bölgelerinden biri. Havalar soğudu ve yağışlar başladı. Bu nedenle çalışmalarımızı başlattık. Bu çalışmamız farklı bölgelerde aralıklarla devam edecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.