Nemrut Krater Gölü sonbaharda ziyaretçilerden ilgi görüyor

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, sarı, yeşil ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbahar renklerini bir arada görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Kent sakinlerinin yanı sıra başka illerden gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçiriyor, eşsiz manzarayı fotoğraflıyor.

İstanbul'dan gelen Şemsi Altop, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, "Burası çok güzel, harika bir manzarası var. Yöre halkı cana yakın. Bölgeye hayran kaldım." dedi.

Eczacı Nesrin Aydın ise Nemrut'ta gördüğü manzarayı çok beğendiğini ifade etti.

Düzenledikleri gezi kapsamında Bitlis'e gelen Özkan Deniz de Nemrut'un doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla görülmesi gereken bir yer olduğunu anlattı.

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