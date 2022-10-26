Bitlis'te veri giriş personelinin darbedilmesine tepki

BİTLİS (AA) - Öz Sağlık-İş Sendikası Bitlis Şube Başkanı Burhan Geldegül, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde dün veri giriş personelinin darbedilmesine tepki gösterdi.

Geldegül, yaptığı yazılı açıklamada, hastanede veri girişi personeli olarak çalışan Metin Baysak'ın, randevusuz bir hastanın ısrarlı muayene talebine olumlu cevap vermediği için hasta tarafından darbedildiğini belirtti.

Darp raporu alan Baysak'ın yüz bölgesine 10 dikiş atıldığını bildiren Geldegül, şunları kaydetti:



"Biz hastanelerin düzenini, hasta akışı, tedavi düzeni ve disiplinini sağlamak üzere görev yapan sağlık personeliyiz. İşimizi yapıyor, bunu yaparken de özenli davranmaya çalışıyoruz. Dün sabah saat 10.00 sıralarında hastaneye gelerek randevusuz muayene olmak isteyen bu kişiyle ilgili doktorun 'randevulu hastalardan sonra bakabilirim' uyarısı sonrası Baysak, hastayı ikaz etmiş, muayene sıralamasında randevusu olmadığı için öğleden sonraya bırakılmıştır. Muayene odasında ısrarlı bekleyişini sürdüren bu kişiye, üyemiz tarafından 'hasta mahremiyeti' hatırlatılarak dışarı çıkması gerektiği ikazı yapılmıştır. Baysak'ın 5 dakikalık molaya çıkışının ardından öfkelenerek üyemize saldıran şahıs, Baysak'ın kaşına 10 dikiş atılmasına sebebiyet vermiştir."



Geldegül, saldırıda yaralanan Baysak ve mesai arkadaşlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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