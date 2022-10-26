Ahlat'ta "burs sözleşmesi" imza töreni düzenlendi

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BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ahlat Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda "burs sözleşmesi" imza töreni düzenlendi.

Okulun konferans salonunda slayt gösterimiyle başlayan törende, öğrencilere verebilecekleri destekleri anlatan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, kız öğrenciler için yurt sorununu çözdüklerini ve yakında yapılacak yeni yurdun çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da söz konusu bursun sadece Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki öğrencilere verildiğini belirtti.

Protokol imzalayacakları 8 öğrenciye 1 Kasım'dan itibaren burs verileceğini bildiren Elmastaş, "Bu nedenle öncesinde sözleşmeleri yapalım ve bu tarihte paranız cebinizde olsun istedik. Bu, başarıya dayalı bir burs ve ilk 3'e giren öğrencilere veriliyor. Bursu alanlarda ilk sıraya girme başarısı gösteren öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise bu çalışmayla öğrencilere burs desteği verileceğini belirterek, belediye olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını aktardı.



Sözleşmenin imzalanmasının ardından Elmastaş, öğrencilerin soru ve önerilerini dinledi, eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

Törene, BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, BEÜ Genel Sekreter Vekili Muhammed Sami Belet, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Caner Güçlü, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik ve öğrenciler katıldı.

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