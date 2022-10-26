Bitlis Valisi Çağatay hastanede tedavi gören şehit annesi ve sağlık çalışanını ziyaret etti

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BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülzerrin Kılıç'ı ve darbedilen sağlık çalışanı Metin Baysak'ı, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne giden Çağatay, burada tedavi gören 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülzerrin Kılıç'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



Hastane Başhekimi Opr. Dr. Gökmen Reyhanlı'dan hastanın sağlık durumu hakkında bilgi alan Çağatay, şehidin babası Abdullah Kılıç'la da bir süre sohbet etti.



Çağatay, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada şehitlerimizin emanetlerinin yanlarında olmaya devam edeceğiz, onlar başımızın tacıdır." dedi.



Daha sonra darbedilen Tatvan Devlet Hastanesi Nöroloji bölümü tıbbi sekreteri Metin Baysak'ı da ziyaret eden Çağatay, geçmiş olsun dileklerini iletti, konunun takipçisi olacaklarını aktardı.



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