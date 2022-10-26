Bitlis Valisi Çağatay OSB'de incelemelerde bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden fabrikaları inceledi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağatay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, OSB Müdürü Cihan Demir ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat ile OSB'ye gitti.
İlk olarak DAKA organizesinde Avrupa Birliği'nin sağladığı destekle yapımına başlanılan ortak kullanım atölyelerini ziyaret eden Çağatay, çalışmalar hakkında Polat'tan bilgi aldı.
Çağatay, daha sonra İl Özel İdaresi tarafından yapılan 2 tekstil fabrikasında devam eden çalışmaları inceledi.
Yaklaşık bir ay sonra teslim edilmesi planlanan fabrikalarda, 750 kişi istihdam edilecek.