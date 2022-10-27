Doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nü gezdi

BİTLİS (AA) - Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, bugünlerde doğaseverlerce sıklıkla ziyaret ediliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan göl, sarı, yeşil ve kahverenginin tüm tonlarıyla misafirlerine eşsiz doğa manzarası sunuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi hedeflenen bölgede yürüyüş yapıyor, fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Enis Ok, Nemrut'un doğasını ve havasını çok beğendiklerini söyledi.

Bölgede sonbaharın güzelliklerinin yaşandığını belirten Ok, "Güzel havayı fırsat bilip buraya geldik. Doğasını ve göl manzarasını çok beğendik. Burası gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Daha önce burayı uçaktan görmüştüm ama yakından görmek beni büyüledi." diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Radyoloji Bölümü öğrencisi, Şırnaklı Şevval Ören ise arkadaşlarıyla Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini ifade etti.

İlk kez gördüğü Nemrut'un beklediğinden daha güzel olduğunu dile getiren Ören, "Burada renklerin bütün tonları mevcut. Eşsiz bir güzellik. Bitlis ve ilçelerinin gezilmesini herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Mardinli Sercan Terece de "Olağanüstü güzellikler birbirine kavuşmuş gibi. Picasso burada olsa kıskanırdı. Çok güzel detaylar var. Sarı, yeşil, kahverenginin tüm tonları var, adeta bir renk cümbüşü gibi. İlk kez geldik ve bu kadarını beklemiyorduk. Türkiye'miz çok güzel bir coğrafyaya sahip. Başta Nemrut olmak üzere Bitlis'imizin de çok güzel yerleri var." ifadelerini kullandı.

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