Ahlat'ta meslek lisesi öğrencilerine tarlada uygulamalı eğitim veriliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tarım bölümü öğrencilerine, tarlada uygulamalı eğitim veriliyor.

Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında öğrenciler, Saka köyündeki tarım arazilerinde kuru fasulye hasadına katıldı, tarım aletlerini inceledi.

Daha sonra kuru fasulye paketleme tesisini gezen öğrenciler, burada fasulyenin eleme, ayıklama, paketleme ve ihracat aşamalarını inceledi.

Okul Müdürü Orhan Hamitoğlu, gazetecilere, tarım bölümü öğrencilerinin hasadı yerinde görüp bilgi sahibi olmaları amacıyla araziye getirdiklerini söyledi.

İnsanlığın yaratılışından itibaren tarımın var olduğunu ifade eden Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"Tarım insanlığı doyuran ve insanlığın geleceği için önemli bir uğraşıdır. Biz de bir tarım havzası olan Ahlat ilçemizde tarımda nitelikli iş gücünü artırmak için lisemizde bir tarım bölümü açılması hususunda bakanlığımıza teklif götürdük. Bakanlığımız da okulumuzda 'tarım bölümü' açtı ve bu yıl ilk öğrencilerimizi proje alanı olarak tarım bölümümüze aldık. LGS puan sıralamasına göre öğrenci alımlarımızı yaptık. 30 öğrenci kontenjanı verildi ve tamamı doldu. Gördük ki velilerde çocuklarının bu yönde eğitim alması için hevesli. Bu çocuklarımızın önü çok açık. Buradan mezun olduklarında üniversitelere rahatlıkla girebilecekler. Çiftçilik yaptıklarında işi daha profesyonelce yapacaklar ve buralarda yeni kurulmakta olan tarım sektörlerinde rahatlıkla iş bulabilecekler."

Öğrenciler, uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti.

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