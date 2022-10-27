Hizan Kaymakam Özçelik, özel öğrencilerle buluştu

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçedeki Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki özel öğrencileri ziyaret etti.

Yönetici ve öğretmenlerden merkez hakkında bilgi alan Özçelik, daha sonra özel öğrencilerle sohbet etti.

Her fırsatta merkezdeki öğrencileri ziyaret edeceğini ifade eden Özçelik, şunları kaydetti:

"Buradaki öğrencileri ziyaret etmek, onlarla ilgilenmek, sohbet etmek ve gülen gözlerini görmek bizi mutlu ediyor. Her kurum ve kuruluşun bu tür özel yerlere toplumsal anlamda gereken ilgiyi göstermesi gerekiyor. Merkez sahibi ve öğretmenlere emekleri için teşekkür ediyoruz."

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