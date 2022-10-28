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Tatvan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

AA

Tatvan'da asfalt çalışmaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yol yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Küçük Sanayi Sitesinde sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçedeki yolları yenilediklerini belirtti.

Tatvan Sanayi Sitesi'nin çalışmalarla güzelleştiğini ifade eden Geylani, "Verdiğimiz sözleri sırasıyla yerine getiriyoruz. Site esnafına gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak." dedi.

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