Güroymak'ta Köy Yaşam Merkezi açıldı

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapımı tamamlanan Köy Yaşam Merkezi hizmete açıldı.



Hayırsever Ahmet Mücteba Albayrak tarafından yaptırılan merkezin inşaatı tamamlandı.

Merkezin açılışına katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, evde çalışma imkanı olmayan öğrencilerin dersten sonra sıcak ortamda çalışabilecekleri bir ortama kavuştuklarını söyledi.



Cankaloğlu, yaşam merkezini yapan hayırseverlere teşekkür etti.



Albayrak da eğitimin önemine değinerek, çocukların eğitimi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Programa, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Milli Eğitim Müdür Yarımcısı Nedim Yoldaş, kurum müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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